Barcelona kan ook niet winnen in Cadiz en verliest De Jong en Koeman met rood

Cadiz en Barcelona serveerden slappe koffie voor de pauze, maar dat veranderde in de tweede helft. Memphis Depay kon net niet bij een voorzet van landgenoot Luuk de Jong om Barcelona op voorsprong te zetten.

Maar in minuut 65 kregen de kansen van Barcelona een fikse knauw. Frenkie de Jong miste zijn controle en raakte Espino in een poging om toch balbezit te houden. De ref zag er een tweede gele kaart in, tot ontzetting van Koeman.

Net daarvoor had Ter Stegen Barcelona al rechtgehouden en dat deed hij ook na de rode kaart voor De Jong met een redding tegen Salvi Sanchez. In de extra tijd liet Memphis Depay nog een uitgelezen kans liggen op de 0-1.

Na die kans gingen de poppetjes aan de zijlijn nog een keer aan het dansen. Koeman had weer een discussie met de scheidsrechter en het was zijn laatste discussie, want de Nederlandse trainer werd weggestuurd. Barcelona blijft met 9 op 15 hangen op de zevende plaats.