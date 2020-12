Barcelona vermijdt afgang tegen laagvlieger Levante dankzij doelpunt Messi

90+6' tweede helft, minuut 96. Einde. Het zit erop in Camp Nou! Barcelona vermijdt een afgang tegen laagvlieger Levante dankzij een doelpunt van Lionel Messi. . Einde Het zit erop in Camp Nou! Barcelona vermijdt een afgang tegen laagvlieger Levante dankzij een doelpunt van Lionel Messi.

90+3' tweede helft, minuut 93. Morales knalt naast. Invaller Morales zorgt nog even voor een paniekmomentje bij Barcelona. Zijn pegel vliegt via een Barça-lichaam net naast doel. . Morales knalt naast Invaller Morales zorgt nog even voor een paniekmomentje bij Barcelona. Zijn pegel vliegt via een Barça-lichaam net naast doel.

90+1' We krijgen 3 minuten toegevoegde tijd. Kan Levante nog iets klaarspelen? . tweede helft, minuut 91. We krijgen 3 minuten toegevoegde tijd Kan Levante nog iets klaarspelen?

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij FC Barcelona, Samuel Umtiti erin, Antoine Griezmann eruit wissel Antoine Griezmann Samuel Umtiti

87' Gele kaart voor Martin Braithwaite van FC Barcelona tijdens tweede helft, minuut 87 Martin Braithwaite FC Barcelona

87' tweede helft, minuut 87. De spelers van Levante scharrelen hun moed nog eens bij elkaar, al lijkt de gelijkmaker nu wel heel veraf. Barça controleert. . De spelers van Levante scharrelen hun moed nog eens bij elkaar, al lijkt de gelijkmaker nu wel heel veraf. Barça controleert.

83' Het doelpunt van Messi. tweede helft, minuut 83. Het doelpunt van Messi Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338236787253194752

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Levante UD, Son erin, Jorge de Frutos eruit wissel Jorge de Frutos Son

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Levante UD, Sergio León erin, Gonzalo Melero eruit wissel Gonzalo Melero Sergio León

81' tweede helft, minuut 81. Messi maakt ei zo na zijn tweede van de avond. Na een een-tweetje met Braithwaite staat enkel Fernandez nog in zijn weg. De Levante-doelman speelt een sterke partij. . Messi maakt ei zo na zijn tweede van de avond. Na een een-tweetje met Braithwaite staat enkel Fernandez nog in zijn weg. De Levante-doelman speelt een sterke partij.

81' tweede helft, minuut 81. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338236070144643084

79' tweede helft, minuut 79. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338235353946316800

76' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 76 door Lionel Messi van FC Barcelona. 1, 0. goal FC Barcelona Levante UD einde 1 0

76' tweede helft, minuut 76. Messi scoort! Daar is het doelpunt dan toch! Lionel Messi probeert het voor de tiende keer vanavond, en dat blijkt de goeie. Via de paal kan hij Fernandez eindelijk kloppen. . Messi scoort! Daar is het doelpunt dan toch! Lionel Messi probeert het voor de tiende keer vanavond, en dat blijkt de goeie. Via de paal kan hij Fernandez eindelijk kloppen.

72' tweede helft, minuut 72. Messi bekogelt Fernandez. Lionel Messi kan van dichtbij een kanonskogel afvuren op Fernandez, maar de doelman laat zich alweer niet verrassen en redt met z'n vuisten. . Messi bekogelt Fernandez Lionel Messi kan van dichtbij een kanonskogel afvuren op Fernandez, maar de doelman laat zich alweer niet verrassen en redt met z'n vuisten.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij FC Barcelona, Francisco Trincão erin, Philippe Coutinho eruit wissel Philippe Coutinho Francisco Trincão

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Levante UD, Jorge Miramon erin, Nikola Vukcevic eruit wissel Nikola Vukcevic Jorge Miramon

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Levante UD, Nemanja Radoja erin, Coke eruit wissel Coke Nemanja Radoja

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Levante UD, José Luis Morales erin, Roger eruit wissel Roger José Luis Morales

65' tweede helft, minuut 65. Oprapertje voor Fernandez. Een nieuwe vrije trap voor Barcelona, een nieuwe kans voor Messi. De Argentijn verliest het opnieuw van doelman Fernandez, die weinig tot geen moeite heeft met het schot. . Oprapertje voor Fernandez Een nieuwe vrije trap voor Barcelona, een nieuwe kans voor Messi. De Argentijn verliest het opnieuw van doelman Fernandez, die weinig tot geen moeite heeft met het schot.

61' tweede helft, minuut 61. Na het scherpe begin in de eerste helft is Levante nu helemaal weggedeemsterd. Het loert op de counter, zonder succes. . Na het scherpe begin in de eerste helft is Levante nu helemaal weggedeemsterd. Het loert op de counter, zonder succes.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij FC Barcelona, Pedri erin, Sergio Busquets eruit wissel Sergio Busquets Pedri

57' tweede helft, minuut 57. 10e hoekschop Barça. Barcelona zit al aan 10 hoekschoppen, maar op het scorebord blijft de 0 staan. Intussen komt Pedri het veld op ten koste van Sergio Busquets. . 10e hoekschop Barça Barcelona zit al aan 10 hoekschoppen, maar op het scorebord blijft de 0 staan. Intussen komt Pedri het veld op ten koste van Sergio Busquets.

54' tweede helft, minuut 54. Messi probeert. Voorlopig moet het allemaal van Messi komen deze tweede helft. Zijn schicht belandt naast doel, het is wachten op een eerste echte kans na rust. . Messi probeert Voorlopig moet het allemaal van Messi komen deze tweede helft. Zijn schicht belandt naast doel, het is wachten op een eerste echte kans na rust.

50' tweede helft, minuut 50. Braithwaite legt de bal met een subliem hakje tot bij Jordi Alba, die op zijn beurt Messi aanspeelt. Die laatste besluit in de handen van Fernandez. . Braithwaite legt de bal met een subliem hakje tot bij Jordi Alba, die op zijn beurt Messi aanspeelt. Die laatste besluit in de handen van Fernandez.

49' Gele kaart voor Frenkie de Jong van FC Barcelona tijdens tweede helft, minuut 49 Frenkie De Jong FC Barcelona

47' tweede helft, minuut 47. Barcelona opent de tweede helft met een voorzet van Dest. Fernandez weet er wel raad mee. . Barcelona opent de tweede helft met een voorzet van Dest. Fernandez weet er wel raad mee.

46' tweede helft, minuut 46. Start 2e helft. Wordt er na de rust wel gescoord? We ontdekken het de komende 45 minuten. . Start 2e helft Wordt er na de rust wel gescoord? We ontdekken het de komende 45 minuten.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:49 rust, 21 uur 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338223696201326592

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Geen doelpunten na 45 minuten voetballen. Levante opende vlijmscherp, Barcelona nam nadien het commando over. Scoren lukte niet, Messi en co moeten nog vol aan de bak. . Rust Geen doelpunten na 45 minuten voetballen. Levante opende vlijmscherp, Barcelona nam nadien het commando over. Scoren lukte niet, Messi en co moeten nog vol aan de bak.

43' Malsa tegen de grond. Het spel ligt even stil, want Malsa ligt even tegen de grond. . eerste helft, minuut 43. Malsa tegen de grond Het spel ligt even stil, want Malsa ligt even tegen de grond.

43' eerste helft, minuut 43. Krul Messi. Lionel Messi zet zich opnieuw achter een vrije trap. Deze keer raakt hij wel voorbij het muurtje, maar niet voorbij Fernandez. . Krul Messi Lionel Messi zet zich opnieuw achter een vrije trap. Deze keer raakt hij wel voorbij het muurtje, maar niet voorbij Fernandez.

42' Gele kaart voor Nikola Vukcevic van Levante UD tijdens eerste helft, minuut 42 Nikola Vukcevic Levante UD

39' Fernandez redt alweer. Barcelona komt steeds meer opzetten, maar blijft stuiten op de Levante-doelman. Die heeft een knappe reflex in huis op het schot van Griezmann. . eerste helft, minuut 39. Fernandez redt alweer Barcelona komt steeds meer opzetten, maar blijft stuiten op de Levante-doelman. Die heeft een knappe reflex in huis op het schot van Griezmann.

38' eerste helft, minuut 38. Jordi Alba haalt de trekker over. Jordi Alba neemt een afvallende bal op de slof en opent bijna de score. De Spanjaard ziet zijn kogel nog net gestopt door Fernandez. . Jordi Alba haalt de trekker over Jordi Alba neemt een afvallende bal op de slof en opent bijna de score. De Spanjaard ziet zijn kogel nog net gestopt door Fernandez.

37' eerste helft, minuut 37. Messi krijgt een vrije trap en mikt op een Levante-hoofd. Een hoekschop is het gevolg. . Messi krijgt een vrije trap en mikt op een Levante-hoofd. Een hoekschop is het gevolg.

30' eerste helft, minuut 30. Messi boos op zichzelf. De Jong spurt het volledige veld over tot in de zestien van Levante, maar niemand is gevolgd. De Nederlander speelt naar achteren, waar Messi wacht. De Argentijn probeert het in één keer, maar kraakt zijn schot volledig. . Messi boos op zichzelf De Jong spurt het volledige veld over tot in de zestien van Levante, maar niemand is gevolgd. De Nederlander speelt naar achteren, waar Messi wacht. De Argentijn probeert het in één keer, maar kraakt zijn schot volledig.

28' eerste helft, minuut 28. Gomez levert zijn tweede schot van de avond af. Ter Stegen ziet de bal perfect aankomen, geen probleem voor de Duitser. . Gomez levert zijn tweede schot van de avond af. Ter Stegen ziet de bal perfect aankomen, geen probleem voor de Duitser.

27' eerste helft, minuut 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338218813314265088

26' eerste helft, minuut 26. Aan de overkant probeert Coke het met een ver schot. Ter Stegen is er gerust in en laat vliegen. . Aan de overkant probeert Coke het met een ver schot. Ter Stegen is er gerust in en laat vliegen.

22' eerste helft, minuut 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338219558012923914

22' Fernandez redt Levante. Messi schildert een vrije trap op de lange manen van Griezmann, die zijn kopbal gered ziet door Fernandez. In de herneming gaat de poging van Lenglet over. . eerste helft, minuut 22. Fernandez redt Levante Messi schildert een vrije trap op de lange manen van Griezmann, die zijn kopbal gered ziet door Fernandez. In de herneming gaat de poging van Lenglet over.

20' eerste helft, minuut 20. Barça reageert met een prikje van Griezmann. De Fransman geeft doelman Fernandez evenwel niet veel werk met een slap schotje. . Barça reageert met een prikje van Griezmann. De Fransman geeft doelman Fernandez evenwel niet veel werk met een slap schotje.

19' eerste helft, minuut 19. Gomez schiet over. Daar is de tweede goede kans voor Levante al! Gomez houdt Lenglet af en schiet, Ter Stegen moet niet in actie komen en ziet de bal over zijn deklat vliegen. . Gomez schiet over Daar is de tweede goede kans voor Levante al! Gomez houdt Lenglet af en schiet, Ter Stegen moet niet in actie komen en ziet de bal over zijn deklat vliegen.

16' eerste helft, minuut 16. Braithwaite knalt hard. Na een kwartier spelen voetbalt Barça zijn eerste echte kans bij elkaar. Braithwaite knalt van ver, Fernandez vliegt de bal in hoekschop. . Braithwaite knalt hard Na een kwartier spelen voetbalt Barça zijn eerste echte kans bij elkaar. Braithwaite knalt van ver, Fernandez vliegt de bal in hoekschop.

12' Ter Stegen redt niet te missen kans. Dat is even schrikken! De Frutos komt oog in oog te staan met Ter Stegen en schiet. De Duitse doelman redt, maar hier had de Levante-speler veel meer mee moeten doen! . eerste helft, minuut 12. Ter Stegen redt niet te missen kans Dat is even schrikken! De Frutos komt oog in oog te staan met Ter Stegen en schiet. De Duitse doelman redt, maar hier had de Levante-speler veel meer mee moeten doen!

11' eerste helft, minuut 11. Braithwaite levert een fikse inspanning en kan voorzetten, al is er niemand gevolgd. Doelman Fernandez plukt de bal simpel uit de lucht. . Braithwaite levert een fikse inspanning en kan voorzetten, al is er niemand gevolgd. Doelman Fernandez plukt de bal simpel uit de lucht.

5' eerste helft, minuut 5. Het wedstrijdbegin speelt zich vooral af op het middenveld. Veel duels, nog geen doelpogingen. . Het wedstrijdbegin speelt zich vooral af op het middenveld. Veel duels, nog geen doelpogingen.

1' eerste helft, minuut 1. Start! Er wordt gevoetbald in Camp Nou! Barcelona moet winnen om een complete afgang in La Liga te vermijden. . Start! Er wordt gevoetbald in Camp Nou! Barcelona moet winnen om een complete afgang in La Liga te vermijden.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:56 vooraf, 20 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338210285224665090

20:20 vooraf, 20 uur 20. Geen Riqui Puig. De Barça-fans laten zich horen op Twitter, want publiekslieveling Riqui Puig start weer op de bank. Barcelona zal het dus zonder de jonge middenvelder moeten doen, maar met namen als Messi, Griezmann en Coutinho moet er toch wel iets mogelijk zijn tegen Levante. . Geen Riqui Puig De Barça-fans laten zich horen op Twitter, want publiekslieveling Riqui Puig start weer op de bank. Barcelona zal het dus zonder de jonge middenvelder moeten doen, maar met namen als Messi, Griezmann en Coutinho moet er toch wel iets mogelijk zijn tegen Levante.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338191859559133185

20:16 vooraf, 20 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338194403605803014

19:20 Alvast een opwarmertje voor vanavond? vooraf, 19 uur 20. Alvast een opwarmertje voor vanavond? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338167309656055808

19:16 vooraf, 19 uur 16. Barcelona-Levante. FC Barcelona staat met een 10e plek en 14 punten dichterbij de degradatie dan bij de vijfde plek. Tegen de nummer 18, Levante, wint het maar best, anders komen de bezoekers vanavond op gelijke hoogte met Barcelona. . Barcelona-Levante FC Barcelona staat met een 10e plek en 14 punten dichterbij de degradatie dan bij de vijfde plek. Tegen de nummer 18, Levante, wint het maar best, anders komen de bezoekers vanavond op gelijke hoogte met Barcelona.

19:16 - Vooraf Vooraf, 19 uur 16

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite Opstelling FC Barcelona Martin Braithwaite, Philippe Coutinho, Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Jordi Alba, Clément Lenglet, Ronald Araújo, Sergiño Dest, Marc-André ter Stegen

Opstelling Levante UD. Aitor Fernández, Coke, Sergio Postigo, Rúben Vezo, Carlos Clerc, Jorge de Frutos, Nikola Vukcevic, Mickael Malsa, Gonzalo Melero, Roger, Dani Gómez Opstelling Levante UD Dani Gómez, Roger, Gonzalo Melero, Mickael Malsa, Nikola Vukcevic, Jorge de Frutos, Carlos Clerc, Rúben Vezo, Sergio Postigo, Coke, Aitor Fernández