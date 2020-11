LIVE: Thibaut Courtois gaat ook bij Real Madrid pijnlijk in de fout

58' tweede helft, minuut 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1332795586878328837

Kan Real Madrid deze achterstand nog ophalen? Een doelpunt moet nog lukken, maar twee? Neen, die indruk geeft de Koninklijke vanavond niet.

50' tweede helft, minuut 50.

49' Ai, Thibaut Courtois. Real Madrid staat twee goals in het krijt na een misser van Thibaut Courtois. Net zoals in de Nations League gaat hij pijnlijk in de fout. De doelman wil meevoetballen, maar speelt de bal pardoes in de voeten van Joselu. De aanvaller van Alavas kent geen genade en straft de fout af met de 0-2. tweede helft, minuut 49.

De doelman wil meevoetballen, maar speelt de bal pardoes in de voeten van Joselu. De aanvaller van Alavas kent geen genade en straft de fout af met de 0-2.

49' tweede helft, minuut 49.

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Joselu van Deportivo Alavés. 0, 2. goal Real Madrid Deportivo Alavés 61' 0 2

47' tweede helft, minuut 47. Primera División Nieuwe blessure voor Eden Hazard? Rode Duivel druipt af tegen Alaves

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen weer in het Alfredo Di Stefano-stadion. Real Madrid heeft 45 minuten om de scheve situatie recht te zetten.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Pauze: 0-1. Real Madrid staat na de eerste 45 minuten 1 doelpunt in het krijt. Thibaut Courtois moest zich al vroeg gewonnen geven. Hij dook naar de goede hoek, maar de penalty van Lucas Perez was te scherp. Eden Hazard probeerde de achterstand goed te maken met een actie vanaf het middenveld. Hij snoepte Alaves de bal af en dribbelde zich tot in het halve maantje. Zijn schot was te centraal. Enkele seconden later kreeg Hazard een tik op zijn knie. De Rode Duivel ging neer, maar de referee zag er geen penaltyfout in. Hazard had wel averij opgelopen. Net voor het halfuur slofte hij van het terrein met een nieuwe blessure.

Eden Hazard probeerde de achterstand goed te maken met een actie vanaf het middenveld. Hij snoepte Alaves de bal af en dribbelde zich tot in het halve maantje. Zijn schot was te centraal.

Enkele seconden later kreeg Hazard een tik op zijn knie. De Rode Duivel ging neer, maar de referee zag er geen penaltyfout in.

Hazard had wel averij opgelopen. Net voor het halfuur slofte hij van het terrein met een nieuwe blessure.

39' eerste helft, minuut 39. Terug naar de wedstrijd: Alaves voetbalt slordig uit, maar Kroos vergeet de situatie uit te buiten. 2 keer toe mag hij schieten, 2 keer mist hij. Ook een kopslag van Mariano gaat er niet in voor Real Madrid.

Ook een kopslag van Mariano gaat er niet in voor Real Madrid.

34' eerste helft, minuut 34. Vooralsnog is dit het seizoen niet van Eden Hazard. Eerst miste hij een reeks matchen door een (spier)blessure, daarna raakte hij ook nog eens besmet met het coronavirus. Afgelopen woensdag volgde wel een opsteker met een doelpunt in de Champions League tegen Inter.

Afgelopen woensdag volgde wel een opsteker met een doelpunt in de Champions League tegen Inter.

30' eerste helft, minuut 30.

29' Eden Hazard moet al stoppen. We zijn nog maar een kwart ver of Eden Hazard moet al van het terrein. De Rode Duivel heeft dus toch averij opgelopen na zijn actie in de 16. Terwijl Rodrygo hem komt vervangen, sloft Hazard langs de zijlijn naar de kleedkamer. Op het eerste gezicht lijkt de blessure dus mee te vallen. eerste helft, minuut 29.

Terwijl Rodrygo hem komt vervangen, sloft Hazard langs de zijlijn naar de kleedkamer. Op het eerste gezicht lijkt de blessure dus mee te vallen.

28' eerste helft, minuut 28. Vervanging bij Real Madrid, Rodrygo erin, Eden Hazard eruit wissel Eden Hazard Rodrygo

25' eerste helft, minuut 25.

24' Courtois de handbalkeeper. Lucas Perez mag alleen op Thibaut Courtois afstormen voor de 0-2. Die komt er niet. Courtois blijft op de been en redt met een sublieme armreflex. Geleerd van onze nationale handbaldoelman Jef Lettens? eerste helft, minuut 24.

24' eerste helft, minuut 24.

20' eerste helft, minuut 20. Schot van Hazard. Eden Hazard probeert het op te lossen voor Real Madrid. Zijn actie begint rond de middencirkel waar hij Alaves de bal ontfutselt. Hij drijft het leer op, maar schiet dan te centraal: recht op de keeper. Enkele seconden later gaat Hazard neer na een tik tegen zijn knie. Te licht voor een strafschop oordeelt de referee.

Enkele seconden later gaat Hazard neer na een tik tegen zijn knie. Te licht voor een strafschop oordeelt de referee.

18' Gele kaart voor Casemiro van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 18 Casemiro Real Madrid

16' eerste helft, minuut 16. Nu vindt Kroos wel een ploegmaat. Mariano knikt de corner van de Duitser in de handen van de Alaves-keeper.

14' eerste helft, minuut 14. Het antwoord van Real Madrid laat op zich wachten. Een hoekschop van Kroos levert niks op.

6' eerste helft, minuut 6.

5' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 5 door Lucas Pérez van Deportivo Alavés. 0, 1. penalty Real Madrid Deportivo Alavés 61' 0 1

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. 0-1: Courtois geklopt vanaf de stip. Thibaut Courtois krijgt voor de 5e keer dit seizoen een penalty tegen, voor de 5e keer moet hij zich omdraaien. Hij duikt naar de goede hoek, maar Lucas Perez trapt te scherp voor de Belgische topgoalie.

4' eerste helft, minuut 4. Penalty voor Alaves! Nacho krijgt een hoekschop tegen zijn bovenarm aan. De bal gaat op de stip.

4' eerste helft, minuut 4.

4' eerste helft, minuut 4. We zijn nog maar enkele minuten ver en Thibaut Courtois heeft de bal al 2 keer beroerd. Niet dat Alaves hem bestookt, maar ze nemen de regie wel meteen in handen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De scheidsrechter fluit de wedstrijd tussen de nummer 4 en de nummer 15 op gang in het Alfredo Di Stefano-stadion.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:01 vooraf, 21 uur 01. Eerbetoon Diego Maradona. De basisspelers vatten post op de middencirkel rond een groot Argentijns shirt van Diego Maradona. "Pluisje" voetbalde in Spanje voor de grote rivaal Barcelona, maar daarom is het respect voor de overleden sterspeler niet minder groot. Maradona overleed woensdag op 60-jarige leeftijd.

Maradona overleed woensdag op 60-jarige leeftijd.

20:59 vooraf, 20 uur 59. Courtois en Hazard in de basis. Net als eerder deze week in de Champions League tegen Inter (2-0) staan Thibaut Courtois én Eden Hazard in de basis bij Real Madrid. Aanvoerder Sergio Ramos en aanvaller Karim Benzema niet. Zij liggen in de lappenmand.

Aanvoerder Sergio Ramos en aanvaller Karim Benzema niet. Zij liggen in de lappenmand.

20:59 - Vooraf Vooraf, 20 uur 59

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Nacho, Raphaël Varane, Marcelo, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Marco Asensio, Mariano Díaz, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Mariano Díaz, Marco Asensio, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marcelo, Raphaël Varane, Nacho, Lucas Vázquez, Thibaut Courtois

Opstelling Deportivo Alavés. Fernando Pacheco, Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Florian Lejeune, Rubén Duarte, Jota, Tomás Pina, Rodrigo Battaglia, Luis Rioja, Lucas Pérez, Joselu Opstelling Deportivo Alavés Joselu, Lucas Pérez, Luis Rioja, Rodrigo Battaglia, Tomás Pina, Jota, Rubén Duarte, Florian Lejeune, Víctor Laguardia, Ximo Navarro, Fernando Pacheco