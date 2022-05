Porto viert zijn 30e landstitel na overwinning bij aartsrivaal Benfica

Porto stevende al een tijdje af op de titel en had vanavond zijn lot zelf in handen. Met een gelijkspel bij Benfica zou de club buiten het bereik van eerste achtervolger Sporting zijn.



Thuisploeg Benfica maakte het de bezoekers wel knap lastig en zag in de 2e helft zelfs een doelpunt van Darwin Nunez afgekeurd worden voor buitenspel.



0-0 volstond voor Porto, maar in het slot zorgde Sanusi toch nog voor de kers op de taart. Diep in de extra tijd zette hij het titelfeest in met de late 0-1. De 30e titel voor Porto is dus binnen, titelverdediger Sporting is onttroond.