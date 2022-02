Ontroerendste moment van sportweekend: Jaremtsjoek in tranen na ovatie en gebaar Vertonghen

Benfica won zondagavond vlot van Vitoria Guimaraes, maar achteraf was hét gespreksonderwerp de invalbeurt van Roman Jaremtsjoek (ex- AA Gent). Hij kreeg van Jan Vertonghen uitzonderlijk de aanvoerdersband rond de arm en het publiek trakteerde Jaremtsjoek op een luid applaus. Allemaal als teken van steun om de oorlog in zijn thuisland Oekraïne. Bekijk de beelden.