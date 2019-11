Dessers scoort ook bij Ajax, maar zijn goal levert niets op

Ajax had eigenlijk alles onder controle tegen Heracles Almelo. Quincy Promes scoorde twee keer en Labyad en Huntelaar pikten ook hun doelpuntje mee. Ajax boekte zo zijn twaalfde zege van het seizoen en behoudt zo 6 punten voorsprong op AZ.

In de slotminuut kon Cyriel Dessers de pil een beetje verzachten voor Heracles. Onze landgenoot kwam aan de middellijn in balbezit, snelde naar de goal en verschalkte Onana met een laag schot voor de 4-1. Voor Dessers is het al zijn negende goal. "Mooi dat ik gescoord heb, maar blij ben ik niet", was zijn reactie.