Dessers scoort aan de lopende band: "Mijn revalidatie was een reset"

"Het is in ieder geval mijn ambitie om veel goals te blijven maken, dus ik hoop nog lang tussen die jongens van de topclubs te blijven staan."

"Eigenlijk zijn mijn statistieken dezelfde als vorig jaar, maar nu mag ik gewoon blijven staan", zegt Dessers aan Fox Sports. "Bij Utrecht waren we met 4 of 5 voor de positie van 1e spits en dat gaf ook druk. Hier ben ik door mijn prestaties de nummer 1."

Op de 2e plaats van de Nederlandse topschutterslijst, naast internationals Promes (Ajax) en Boadu (AZ) vinden we een Belg: Cyriel Dessers was al goed voor 8 goals in de Eredivisie.

"Mijn revalidatie werd uiteindelijk een soort reset"

Het kan soms verkeren, want in januari leek Dessers nog op weg naar Waasland-Beveren, tot hij in een oefenmatch een knieblessure opliep. "Dat was een belangrijke periode, het werd een soort reset voor mij."

"Ik heb in die periode aan mijn lichaam kunnen werken en ben niet alleen sterker geworden, maar ben vol zelfvertrouwen terug kunnen keren. Het was een geluk bij een ongeluk."

Ook de Duitse trainer Frank Wormuth heeft een hand in de revival van Dessers. "Hij pakt me hard aan, maar ik ben misschien een speler die dat nodig heeft. Als hij op mij roept, besef ik dat hij dat goed bedoelt en mij beter wil maken. De ploeg wordt er beter van."

"Je moet naar het grotere plaatje kijken en dat klopt hier: met de coach, de ploeg en de club."