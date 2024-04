BEKIJK: Alexis Saelemaekers blinkt met goal en assist uit tegen rode lantaarn

Bologna heeft in eigen huis makkelijk gewonnen tegen Salernitana, de rode lantaarn uit de Serie A. Rode Duivel Alexis Saelemaekers speelde een hoofdrol. Hij verdubbelde net voor de rust de voorsprong met een knappe trap en deelde net voor het eindsignaal ook nog een assist uit.

Bologna is aan een waanzinnige reeks bezig. Sinds begin februari pakte de ploeg van trainer Motta 24 op 27. Alleen leider Inter bleek in de voorbije maanden te sterk.

Op paasmaandag kreeg Bologna niet de hardste noot om te kraken. Salernitana kon dit seizoen nog maar twee matchen winnen en maakte ook vandaag nooit aanspraak op een zege.

Orsolini zette de thuisploeg na een kwartier spelen op voorsprong en met een prachtig schot in de winkelhaak zorgde Saelemaekers net voor de rust voor de geruststellende 2-0.

En de Belg had nog wat lekkers in petto voor de fans. In de toegevoegde tijd zorgde hij met een knap hakje voor de assist op Lykogiannis: 3-0.

Bologna blijft zo op koers voor Champions League-voetbal. De club staat 4e in de stand en zal daar ook na deze speeldag zeker nog staan. Nummer 5, AS Roma, kan de kloof niet meer in een wedstrijd dichten. Bologna houdt zelf ook Juventus binnen schot,