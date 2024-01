Charles De Ketelaere helpt Atalanta met pegel aan vijfklapper

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Niets beter tegen vriestemperaturen dan een blitzstart, dachten ze bij Atalanta. In amper 14 minuten stond er al 3-0 op het scorebord.

Na een penalty van Koopmeiners en een doelpunt van Ederson mocht Charles De Ketelaere ook in de vreugde delen. Hij knalde het derde doelpunt onhoudbaar tegen de touwen.

Was een afstraffing in de maak? Na het sterke openingskwartier nam Atalanta de voet van het gaspedaal. Pas in het slot werd de voorsprong nog aangedikt tot een forfaitscore dankzij Zappacosta en Holm.

Atalanta staat nu vijfde in het klassement, op één puntje van nummer vier Fiorentina. Een ticket voor de Champions League is dan ook binnen handbereik.