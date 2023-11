BEKIJK: Romelu Lukaku helpt AS Roma met clevere assist aan moeizame winst tegen Udinese

Concurrenten Atalanta en Fiorentina hadden zaterdag allebei verloren en dus had AS Roma een gouden kans om zich in de top 5 te nestelen. Daarvoor moest dan wel gewonnen worden van laagvlieger Udinese.

De Romeinen, met Romelu Lukaku in de punt van de aanval, klommen in de 20e minuut ook op voorsprong toen Mancini scoorde op aangeven van Dybala. Thauvin maakte net voor het uur gelijk voor de bezoekers.

De wedstrijd bleef dan lang in balans, tot Lukaku 10 minuten voor tijd een geniale ingeving had. De Rode Duivel leidde de 2-1 van Paulo Dybala in met een geweldig hakje.

In de slotminuut mepte invaller Stephan El Shaarawy Udinese definitief tegen het canvas, met een fraaie krul in de verste hoek.

Dankzij de driepunter wipt Roma naar de 5e plek, op 3 punten van de top 4. Atalanta en Fiorentina volgens op 1 puntje van de Romeinen.