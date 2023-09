Osimhen helpt Napoli ondanks TikTok-rel aan zege tegen Udinese

Is de steekvlam bij Napoli opnieuw gedoofd? Gisteren dreigde superspits Osimhen nog met een rechtszaak na een spottende video over hem op het officiële TikTok-account van de club, vandaag stond hij gewoon weer in de basis bij de kampioen.

"Ik heb met hem gesproken", zei de trainer vooraf. "Hij moet zijn focus op de match houden. Hij zal zijn best doen."

En dat deed hij ook. Osimhen verdubbelde de voorsprong van zijn ploeg vijf minuten voor de rust.

En er kwam nog meer goed nieuws voor Napoli want ook Kvaratskhelia vond de weg naar doel. Hij scoorde zijn eerste goal sinds 19 maart en zo is de revelatie van vorig seizoen misschien opnieuw vertrokken.

Napoli won de partij met 4-1.