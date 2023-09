Ongezien: Napoli-spits Victor Osimhen dreigt met proces tegen eigen club na opvallend TikTok-filmpje

Het kan verkeren. Van de extase na het behalen van de titel vorig seizoen blijft nauwelijks enkele maanden later nog weinig over in Napels.

De euforie werd na de Scudetto al getemperd door het vertrek van succescoach Luciano Spalletti, vervangen door de koele Fransman Rudi Garcia, wiens mayonaise voorlopig niet lijkt te pakken.

Veel hulp van zijn spelers heeft Garcia ook nog niet gekregen. Aanvaller Chvitsja Kvaratschelia - vorig seizoen nog dé revelatie - staat al sinds 19 maart droog. Afgelopen weekend kreeg de Fransman het bovendien ook nog aan de stok met topspits Victor Osimhen, kokend van woede na een vervanging.

Nauwelijks enkele dagen later dreigt het deksel helemaal van de snelkookpan te knallen. Een opvallende video, die even circuleerde op het officiële TikTok-kanaal van Napoli, dreef de spanning tussen de club en Osimhen gisteren naar het kookpunt.

(lees voort onder de video)