BEKIJK: Romelu Lukaku is opnieuw trefzeker, maar dit keer moet AS Roma vrede nemen met punt

Zo vlot als AS Roma vorige week nog scoorde tegen Empoli (7-0), zo moeizaam liep het zondagavond in Turijn.

In een matige pot voetbal was het toch weer Romelu Lukaku die scoorde voor de Romeinen. De Rode Duivel deed dat zoals hij dat al zo vaak gedaan heeft. Met zijn sterke lijf hield hij zijn verdediger af in de zestien om dan vanuit de draai de 0-1 binnen te prikken.

Met zijn goal in de 68e minuut leek Lukaku de matchwinnaar te gaan worden, maar het venijn zat in de staart voor Roma.

Uitgerekend Duvan Zapata tekende 5 minuten voor tijd nog voor de gelijkmaker. Uitgerekend, want de Colombiaan stond deze zomer nadrukkelijk in de belangstelling van Roma, maar ruilde Atalanta uiteindelijk voor Torino.

Veel schieten Romelu Lukaku en co niet op met het puntje. Roma is teleurstellend 13e in de Serie, met 5 punten uit evenveel wedstrijden. Afgezien van de monsterzege van vorige week tegen Empoli konden de Romeinen dit seizoen nog niet winnen in de eigen competitie.