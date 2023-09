BEKIJK: daar is de eerste goal van Romelu Lukaku voor AS Roma, hij maakt de 6-0 tegen Empoli

Één basisplaats, één doelpunt. Romelu Lukaku stond tegen Empoli voor de eerste keer in de basis bij Roma en werkte meteen mee aan een 7-0-demonstratie tegen de staartploeg. Mourinho liet zijn nieuwe spits ook nét lang genoeg staan, want in de 82e minuut pikte onze landgenoot zijn doelpunt nog mee.