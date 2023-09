De Ketelaere helpt Atalanta met assist aan nieuwe zege en ziet doelpunt afgekeurd worden

Charles De Ketelaere voelt zich als een vis in het water in Bergamo. In de thuiswedstrijd tegen Cagliari werd een doelpunt van onze jonge landgenoot eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar even later deelde hij wel een geldige assist uit voor de 1-0. Met zijn 2e beslissende pass van het seizoen hielp De Ketelaere zijn team zo mee aan de overwinning.