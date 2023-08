Een mierzoet debuut: Charles De Ketelaere valt in en kopt Atalanta voorbij Sassuolo

Het Mapei Stadium zal voortaan toch een symbolisch randje hebben voor Charles De Ketelaere.

De eerste steen van zijn "nieuwe" carrière in de Serie A werd vanavond dan ook in het stadion van Sassuolo gelegd.

Een eerste basisplek bij Atalanta zat er nog niet in voor CDK, maar bij de rust mocht hij zijn wedstrijdshirt aantrekken.

En of hij een impact zou hebben.

Op de sociale media was de teneur duidelijk. "In een kwartiertje heeft hij al meer laten zien dan tijdens een volledig seizoen bij AC Milan", was de rode draad.

De Ketelaere miste na 5 minuten een wenkende kopkans, trapte kort na het uur via de doelman op de lat, maar zijn moment zou alsnog volgen.

In de 84e minuut knikte De Ketelaere een voorzet lekker binnen. Er was nog even twijfel of de doelman de bal voor de doellijn had gekeerd, maar zijn eerste doelpunt in de Serie A stond eindelijk in de boeken.

Atalanta won uiteindelijk met 0-2.