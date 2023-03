Inter en Romelu Lukaku lopen een blauwtje tegen stug Juventus

Inter had het overwicht in de beginfase, maar Nicolo Barella vond tot twee keer toe Juve-doelman Szczersny op zijn weg. Dat brak Inter zuur op toen het Filip Kostic een zee van ruimte gaf en de Serviër bedankte met een streep in de hoek.

Inter probeerde wel iets aan die achterstand te doen, maar was offensief tandenloos. Daar kon ook basisspeler Romelu Lukaku niets aan veranderen. Juventus speelde het slim en gedecideerd uit, al kookten de potjes nog over in de extra tijd.

Dankzij de zege behoudt Juventus een klein beetje hoop dat het ondanks de puntenaftrek nog een ticket voor de Champions League kan bemachtigen. Het volgt op amper 7 punten van AC Milan. Inter blijft derde ondanks een 0 op 6.