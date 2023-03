Ondanks historische goal van Zlatan Ibrahimovic is het een pijnlijke avond voor Milan

Milan moest al meteen achtervolgen. Balverlies van Bennacer werd gevolgd door mistasten van Tomori en de openingsgoal van Roberto Pereyra na minder dan 10 minuten.

Voorin rekende Milan op Zlatan Ibrahimovic. Het was de eerste basisplaats voor de Zweedse spits sinds zijn comeback en hij eiste een hoofdrol in het spectaculaire en bizarre slot van de eerste helft.

Dankzij de VAR kreeg Milan een strafschop, die opgeëist werd door Ibrahimovic. De veteraan miste, maar mocht - na tussenkomst van de VAR - opnieuw proberen. Die kans liet hij niet liggen. Hij ramde de bal in doel en werd zo de oudste doelpuntenmaker in de Serie A met zijn 41 jaar en 166 dagen.

Wie dacht dat Milan vertrokken was, kwam bedrogen uit, want nog voor de rust herstelde Beto de voorsprong van Udinese na slap verdedigen van Milan. Na de rust probeerde Milan nog wel, maar de 3-1 van Ehizibue sneed de bezoekers de adem af.

Toen het Milanese schip eigenlijk al gezonken was, kregen Divock Origi en Charles De Ketelaere nog wat speeltijd. Zij konden niets veranderen aan de 3-1-eindstand. Milan had in de strijd om de top 4 kunnen profiteren van de Romeinse derby en Inter-Juve, maar moet nu bang afwachten of het niet uit de top 4 valt.