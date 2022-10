Origi scoort en laat scoren bij 1e basisplaats voor Milan: bekijk zijn heerlijke pegel

Milan-coach Stefano Pioli had eerder deze week nog te kennen gegeven dat Divock Origi na een periode met twijfels door een blessure stilaan klaar was voor het echte werk bij de Rossoneri.

De woorden van Pioli bleken zaterdagavond profetisch in de wedstrijd tegen promovendus Monzo, de club die in handen is van voormalig Milan-eigenaar Silvio Berlusconi.

De mediamagnaat en politicus beleefde geen prettige terugkeer naar San Siro, want met Divock Origi in de basis was Monza een speelbal van de thuisploeg. Diaz scoorde voor de rust al 2 keer, waarvan eentje op aangeven van Origi.

De Rode Duivel bekroonde zijn sterke wedstrijd halfweg de 2e helft, toen hij de bal fantastisch in de rechterbovenhoek hamerde. Origi leek zich daarbij ook te bezeren, even later werd hij naar de kant gehaald.

Milan, met De Ketelaere en Vranckx als invallers, won uiteindelijk nog met 4-1 en blijft zo bovenin meedraaien. De Rossoneri tellen evenveel punten als Napoli, dat morgen de topper speelt op het veld van AS Roma.