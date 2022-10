Milan-coach Pioli: "Divock Origi voelde zich geremd door blessure, hij had angst"

Morgen ontvangt Milan in het eigen San Siro promovendus Monza en de kans is groot dat Divock Origi zijn debuut kan maken in de basis van AC Milan. Volgens de Italiaanse pers is de kans groot dat Origi start om Olivier Giroud wat broodnodige rust te gunnen.



"Ik voel me goed", zei Origi nadat hij de volledige tweede helft had gespeeld tegen Hellas Verona. "Het is belangrijk om wat wedstrijdritme op te doen na mijn blessure en ik ben blij dat ik het team kon helpen."



Origi kende een moeilijke start bij Milan. Onze landgenoot kwam afgelopen zomer geblesseerd over van Liverpool. Hij had enkele korte invalbeurten in het begin van het seizoen, maar raakte dan weer geblesseerd. Nu lijkt hij klaar voor een echte start.



Coach Stefano Pioli verklapte dat Origi het ook mentaal moeilijk had. "Divock lijkt eindelijk verlost te zijn van de blessure die hij nog bij Liverpool had opgelopen. Hij voelde zich geremd, zat met twijfels in zijn hoofd en zelfs wat angst, maar dat lijkt hij nu van zich afgeschud te hebben."