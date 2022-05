Afscheid in stijl: Chiellini zwaait Juventus uit met wissel in symbolische minuut

Chiellini verdedigt sinds 2005 de kleuren van Juventus en veroverde 19 trofeeën met de club, waaronder 9 landstitels en 5 keer de Coppa Italia.

Het clubicoon kreeg dan ook een gepast afscheid in het Juventus Stadium tegen Lazio. In de symbolische 17e minuut werd hij na 17 jaar dienst gewisseld.

Het is niet duidelijk of Chiellini ook een punt zet achter zijn carrière. De 37-jarige verdediger zou twijfelen tussen een laatste avontuur (in de MLS?) of een bestuursfunctie bij Juve. "Ik moet kijken wat de beste keuze is", zei hij.

Chiellini gaf wel toe dat de niet-kwalificatie van Italië voor het WK zijn keuze om te stoppen bij Juventus en de nationale ploeg heeft "versneld". "Ik wou deze periode afsluiten met een hoogtepunt op het WK, maar dat ging niet zoals verhoopt", zei hij.