Inter blijft in het spoor van AC Milan na nagelbijter tegen middenmoter Udinese

Fase per fase

90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

90+5' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Gerard Deulofeu (Udinese) stond buitenspel. tweede helft, minuut 95. De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Gerard Deulofeu (Udinese) stond buitenspel.

90+4' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Alexis Sánchez (Internazionale), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 94. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Alexis Sánchez (Internazionale), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

90+3' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Arturo Vidal (Internazionale), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 93. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Arturo Vidal (Internazionale), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

90+3' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Alexis Sánchez (Internazionale), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 93. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Alexis Sánchez (Internazionale), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

90+3' Alexis Sánchez (Internazionale) kan aanleggen met zijn rechtervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt. tweede helft, minuut 93. Alexis Sánchez (Internazionale) kan aanleggen met zijn rechtervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt.

90+1' Gele kaart voor Matías Vecino van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 91 Matías Vecino Internazionale

90+1' Matías Vecino (Internazionale) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Brandon Soppy (Udinese). tweede helft, minuut 91. Matías Vecino (Internazionale) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Brandon Soppy (Udinese).

90+1' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Gerard Deulofeu (Udinese), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 91. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Gerard Deulofeu (Udinese), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

90+1' Gerard Deulofeu neemt de hoekschop voor Udinese. Hij dropt de bal centraal voor doel. tweede helft, minuut 91. Gerard Deulofeu neemt de hoekschop voor Udinese. Hij dropt de bal centraal voor doel.

90+1' Er komen 5 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. 5 - extra time Er komen 5 minuten extra tijd bij.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Internazionale, Matías Vecino erin, Nicolò Barella eruit wissel Nicolò Barella Matías Vecino

88' De ref fluit voor een fout, Arturo Vidal (Internazionale) heeft hands gemaakt. tweede helft, minuut 88. De ref fluit voor een fout, Arturo Vidal (Internazionale) heeft hands gemaakt.

86' Gerard Deulofeu neemt de hoekschop voor Udinese. Hij dropt de bal centraal voor doel. tweede helft, minuut 86. Gerard Deulofeu neemt de hoekschop voor Udinese. Hij dropt de bal centraal voor doel.

86' Lazar Samardzic neemt de hoekschop voor Udinese. Hij dropt de bal centraal voor doel. tweede helft, minuut 86. Lazar Samardzic neemt de hoekschop voor Udinese. Hij dropt de bal centraal voor doel.

83' Brandon Soppy (Udinese) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Alexis Sánchez (Internazionale). tweede helft, minuut 83. Brandon Soppy (Udinese) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Alexis Sánchez (Internazionale).

82' Milan Škriniar (Internazionale) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Brandon Soppy (Udinese). tweede helft, minuut 82. Milan Škriniar (Internazionale) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Brandon Soppy (Udinese).

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Udinese, Mato Jajalo erin, Roberto Pereyra eruit wissel Roberto Pereyra Mato Jajalo

78' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Arturo Vidal (Internazionale) stond buitenspel. tweede helft, minuut 78. De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Arturo Vidal (Internazionale) stond buitenspel.