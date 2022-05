Leao is opnieuw de verlosser, AC Milan klopt Fiorentina en legt alle druk bij stadsgenoot Inter

Het Fiorentina van Vincenzo Italiano behoort tot de revelaties in de Serie A dit seizoen en hoopt nog altijd op een Europees ticket. Het beloofde voor AC Milan dus opnieuw een pittig duel te worden en zeker in de eerste helft was er weinig doelgevaar.

Stefano Pioli had zijn manschappen opgepept tijdens de rust want Milan ging meteen op het gaspedaal staan. Leao en invaller Rebic faalden in de afwerking.

Pas in de laatste 10 minuten ging het dak eraf in San Siro. Leao schoof de 1-0 voorbij een kansloze Terracciano. AC Milan legt zo alle druk bij stadsgenoot Inter dat later vanavond nog speelt op het veld van Udinese.