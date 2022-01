Ex-Oostende-coach Blessin debuteert bij Genoa van Vanheusden met punt

Woensdag maakte Genoa bekend dat het een opvolger had gevonden voor de ontslagen Andrej Sjevtsjenko. Daarvoor hadden ze aangeklopt bij KV Oostende, dat zo zijn Duitse coach Blessin zag vertrekken.

Een beloning voor het knappe parcours dat Blessin vorig seizoen aflegde met KVO. Met Genoa trof hij wel een club in crisis aan, want de Genovezen zijn in een degradatiestrijd verwikkeld in de Serie A.



Een halve week na zijn vertrek in België stond Blessin zaterdag al langs de zijlijn in de wedstrijd tussen Genoa en Udinese. Blessin had meteen een basisplaats veil voor Zinho Vanheusden, die zijn plekje centraal in de defensie mocht innemen.

De thuisploeg hield de boel goed gesloten en kreeg de betere kansen, maar dat leidde niet tot doelpunten. Andrea Cambiaso, door Blessin tien minuten na rust tussen de lijnen gebracht, kreeg in de slotfase nog een rood karton onder de neus geduwd.

Het bleef 0-0, een uitslag waar Blessin en co niet veel mee opschieten. Genoa blijft op een-na-laatste in het klassement met 13 punten, de kloof met de veilige 17e plek bedraagt 5 punten.