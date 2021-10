Statistiek van de avond: Juve schiet geen enkele keer op doel voor de rust

Fase per fase

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+4' Tommaso Pobega (Torino) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Matthijs de Ligt (Juventus). tweede helft, minuut 94.

90+4' Torino krijgt een vrije trap. Manuel Locatelli (Juventus) haalde Daniele Baselli onderuit. tweede helft, minuut 94.

90+3' Wilfried Singo (Torino) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kaio Jorge (Juventus). tweede helft, minuut 93.

90+3' David Zima (Torino) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren. tweede helft, minuut 93.

90+2' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Juan Cuadrado (Juventus), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 92.

90+1' Tommaso Pobega (Torino) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Juan Cuadrado (Juventus). tweede helft, minuut 91.

90+1' Pech voor Juventus, want het schot van Dejan Kulusevski strandt op de paal. tweede helft, minuut 91.

90+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. 4 - extra time

90' Dejan Kulusevski (Juventus) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Cristian Ansaldi (Torino). tweede helft, minuut 90.

90' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Juan Cuadrado (Juventus), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 90.

90' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Juan Cuadrado (Juventus), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 90. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Juan Cuadrado (Juventus), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Juventus, Kaio Jorge erin, Federico Chiesa eruit wissel Federico Chiesa Kaio Jorge

88' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Tomás Rincón (Torino) stond buitenspel. tweede helft, minuut 88.

88' Dejan Kulusevski (Juventus) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Cristian Ansaldi (Torino). tweede helft, minuut 88.

86' Manuel Locatelli kan scoren voor Juventus. De assist komt op naam van Federico Chiesa. tweede helft, minuut 86. Doelpunt voor Juventus

86' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 86 door Manuel Locatelli van Juventus. 0, 1. goal Torino Juventus einde 0 1

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Torino, Tomás Rincón erin, Josip Brekalo eruit wissel Josip Brekalo Tomás Rincón

84' Josip Brekalo (Torino) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Weston McKennie (Juventus). tweede helft, minuut 84.