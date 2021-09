Sarri en Pedro halen met Lazio hun gram in de Romeinse derby

Lazio had van zijn laatste 4 matchen (in de Serie A en de Europa League) geen enkele kunnen winnen, maar een stadsderby in Rome is een op zichzelf staand verhaal. Dat bewezen Milinkovic-Savic en Pedro in de openingsfase.

Na 19 minuten hadden de Serviër en de Spanjaard al gescoord: 2-0. De Romeinse fans lachten in de zomer nog met de transfer van Pedro, maar zullen nu toch even in de haren gekrabd hebben. Pedro is pas de 3e speler die voor beide teams kan scoren in de stadsderby.

Na de rust werd het nog heel spannend na een controversiële strafschop die omgezet werd door Veretout voor de 3-2. Maar in de slotfase stond Lazio-doelman Pepe Reina pal en zo hield Lazio stand.

Lazio-coach Sarri mocht de prestigieuze zege in de stadsderby vieren met de arend op zijn arm. José Mourinho verloor zijn eerste Romeinse derby en riep zijn ontgoochelde spelers na de match bij elkaar op de grasmat voor een peptalk.