Milan dwingt bij Atalanta voor het eerst sinds 2013 CL-ticket af

Tot midden februari had Milan de leidersplaats in de Serie A in handen, maar een vormdip zorgde ervoor dat Milan een goed resultaat nodig had bij Atalanta op de slotspeeldag.

Een gedisciplineerd en verdedigend Milan, met Alexis Saelemaekers in de basis, frustreerde Atalanta en het was geen toeval dat Milan net voor de rust de score opende met een penalty. Franck Kessié klaarde koeltjes de klus.

In de tweede helft gooide Atalanta alles in de strijd, maar grote kansen kon het niet afdwingen. De paal hield Leao van de bevrijdende 0-2, maar in de slotfase was het wel raak. Kessié mocht weer een strafschop omzetten.

Dankzij de zege wipt Milan nog over Atalanta naar de 2e plaats in de eindstand. Voor het eerst sinds het seizoen 2013-2014 zal Milan mogen aantreden op het kampioenenbal. Dat is belangrijk voor de club, omdat het zo misschien doelman Donnarumma en spelmaker Calhanoglu kan overtuigen om te blijven.