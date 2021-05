Juventus heeft Ronaldo niet nodig om zich toch te plaatsen voor de CL

De kritiek op Juventus en coach Andrea Pirlo was de afgelopen weken niet mals. Maar de winst afgelopen woensdag in de finale van de Coppa Italia tankte Juve wel vertrouwen met het oog op de slotspeeldag in de Serie A.

Juve greep Bologna meteen bij de keel en maakte nog voor de rust het verschil. Dankzij goals van Chiesa, Morata en Rabiot trok Juventus met een geruststellende voorsprong naar de kleedkamer.

Net na de pauze stelde Morata de zege helemaal veilig, de eerredder van Orsolino in de slotfase wel enkel een voetnoot. Dat was het bankzittersstatuut van Cristiano Ronaldo niet. De Portugees bleef 90 minuten op die bank zitten.

Na een miserabel seizoen heeft Juventus toch de Champions League om naar uit te kijken. Daarvoor moet het Hellas Verona wel bedanken, want Verona hield Napoli in bedwang (1-1), waardoor Juve over Napoli naar plaats 4 kon springen.