Mertens is hersteld: invaller ziet Napoli naar 2e plek wervelen

Roberto Pereyra (Udinese) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mário Rui (Napoli). tweede helft, minuut 88.

Petar Micin (Udinese) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Amir Rrahmani (Napoli). tweede helft, minuut 88.

Thomas Ouwejan (Udinese) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Matteo Politano (Napoli). tweede helft, minuut 87.

Amir Rrahmani (Napoli) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Fernando Forestieri (Udinese). tweede helft, minuut 84.

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Fernando Forestieri (Udinese). tweede helft, minuut 81.

79'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Lorenzo Insigne (Napoli), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 79.