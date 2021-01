Inter en Roma verdelen de punten, ditmaal geen hoofdrol voor Lukaku

Romelu Lukaku speelde de volledige 90 minuten en ontpopte zich in het begin van de partij meteen twee keer tot kwelduivel van Roma. Zo moest thuisdoelman Lopez zich een keer serieus reppen op een kopbal van onze landgenoot.

Inter was baas en toch was het de thuisploeg die de score opende. Na 17 minuten maakte Pellegrini er met een afstandsschot via de kuit van Bastoni 1-0 van.

In de tweede helft drukte Inter zijn overwicht uit in twee treffers. De Kroaat Brozovic schilderde een corner op het hoofd van de Slovaakse verdediger Skriniar, goed voor de 1-1.

Nog geen 10 minuten later gaf Brozovic de bal in een snelle aanval mee aan Hakimi, die vanaf rechts naar binnen kwam en met links heerlijk raak trof: 1-2.

Inter leek na de miskleun tegen Sampdoria afgelopen woensdag op weg naar een driepunter, maar in het slotkwartier voerde Roma de druk danig op. Met een kopbal zette Mancini de gelijkmaker op het bord, en daar bleef het bij.