Napoli zet coronazorgen van zich af met knappe zege tegen leider Atalanta

Napoli was uitstekend aan het seizoen begonnen met 6 op 6, maar het coronavirus kon het niet verslaan. Met twee positieve gevallen in hun rangen besloot de ploeg van Gennaro Gattuso in quarantaine te gaan en de topper tegen Juventus over te slaan.

Maar daar ging de Serie A niet mee akkoord: twee positieve gevallen volstaat niet om een wedstrijd te schrappen. Resultaat: Napoli kreeg een 3-0-forfaitnederlaag aangesmeerd en een strafpunt in het klassement.

Napoli liet zijn frustraties dan maar los op Atalanta, dat nog geen punt had laten liggen dit seizoen. Hirving Lozano zette de thuisploeg halfweg de eerste helft op rozen met twee doelpunten. Politano met een heerlijke knal en Osimhen met zijn eerste doelpunt tekenden voor de 4-0-ruststand.

Invaller Sam Lammers kon de eer van Atalanta nog redden na de rust, maar verder kwam de leider niet meer. Napoli, dat donderdag AZ ontvangt in de Europa League, kon de opsteker wel gebruiken.