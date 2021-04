VIDEO: Topscorer Ronaldo maakt zijn 25e doelpunt tegen Napoli

Cristiano Ronaldo zal de Scudetto niet pakken met Juventus, maar in de topschuttersstand ziet het er wel naar uit dat hij Romelu Lukaku en Inter zal aftroeven. De Portugees maakte vanavond zijn 25e van het seizoen, Lukaku zit aan 21 stuks.

Niet dat het vizier van Ronaldo vlijmscherp stond. De wedstrijd begon met een dot van een kans, maar de goalgetter raakte de bal niet goed met z'n hoofd.

Niet veel later zat nummer 25 er wel in. Na een knappe voorzet van Chiesa volgde de 1-0 van de superster.

Juventus was baas in eigen huis. En als Napoli wilde tegenprikken, stond de 43-jarige Buffon paraat.

Ruim een kwartier voor tijd vierde Dybala zijn rentree met de 2-0. De Argentijn had bijna 3 maanden in de lappenmand gelegen met een knieblessure en was door het dolle heen.

Met zijn treffer was de match beslist, Insigne mocht enkel nog de eer redden vanaf de stip.

In het klassement van de Serie A staat Juve nu 3e, op 1 punt van nummer 2 Milan en op 12 van leider Inter. Napoli blijft hangen op de 5e plaats.