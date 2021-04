Romelu Lukaku brengt Inter stap dichter bij titel met goal en assist

De weg naar de titel ligt helemaal open voor het Inter van Romelu Lukaku. Het zette de puntjes op de i in de inhaalmatch tegen Sassuolo, een ploeg uit de buik van het klassement. Inter domineerde en Lukaku - wie anders? - brak de ban na 10 minuten.

Hij kopte de openingstreffer binnen op aangeven van Ashley Young. Het was voor de Rode Duivel al zijn 21e competitiegoal. Daarna was het bijna een uur wachten op een nieuw doelpunt, maar ook bij de 2-0 was Lukaku betrokken. Bij een tegenprik stuurde hij maatje Martinez goed op doel af en die prikte binnen.

In het slot maakte Sassuolo het nog even spannend met de aansluitingstreffer van Traoré. De Inter-verdediging beleefde nog enkele bange momenten, maar hield stand. Dankzij de zege telt Inter nu dus 11 punten voorsprong op de eerste achtervolger.