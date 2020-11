't Is gebeurd: in 14e match voor Rijsel kan Jonathan David eindelijk scoren

Rijsel legde de voorbije zomer liefst 27 miljoen euro op tafel voor Jonathan David, die daarmee de recordaankoop van de Franse club werd. De verwachtingen waren dan ook hoog, maar tot nog toe had de voormalige chouchou van de AA Gent-supporters nog niet kunnen overtuigen in Frankrijk.

De jonge Canadees kwam voor dit weekend al in 10 competitiewedstrijden en 3 Europese matchen in actie, maar scoren was hem nog niet gelukt.

Dat leek ook zondagavond tegen Lorient niet te gaan gebeuren, tot de bezoekers er in de 90e minuut en bij een 3-0-stand flink op los klungelden. Op aangeven van Lihadji kon David zijn eerste van het seizoen tegen het net prikken.