Mitrovic van held naar antiheld: United stoot door na dubbele uitsluiting bij Fulham

Het zou kunnen dat Aleksander Mitrovic niet zo goed zal slapen vannacht. Hij was met Fulham goed op weg naar de halve finales in de FA Cup en had daar een groot aandeel in.

Zijn ploeg maakte indruk tegen United. De Gea moest meerdere keren redding brengen op pogingen van Mitrovic en in minuut 50 zette de spits de verdiende voorsprong op het bord.

Maar plots zat het spel op de wagen. Jadon Sancho leek de gelijkmaker voor United binnen te zullen schieten, maar Willian sprong nog naar de bal. En raakte hem met zijn arm.

De videoscheidsrechter had het gezien en de ref trok rood. Mitrovic ging verhaal halen, maar kon zijn handen niet thuishouden. Hij gaf de scheidsrechter een por en kreeg prompt ook rood. Ook de trainer van Fulham werd tijdens het tumult trouwens naar de tribunes gestuurd.

Zo moest Fulham de krappe 0-1-voorsprong plots met 9 spelers verdedigen. Eerst zette Bruno Fernandes de strafschop om. En amper twee minuten later had Sabitzer United al op voorsprong gebracht. Over en uit voor Fulham en in de toegevoegde tijd werd het ook nog 3-1, opnieuw door een goal van Fernandes.

In de volgende ronde speelt United tegen Brighton.