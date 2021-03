VIDEO: De Bruyne trekt City over de streep na late invalbeurt in FA Cup

Fase per fase

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+4' tweede helft, minuut 94. Laatste fluitsignaal. Net als vorig seizoen zit Manchester City in de halve finale van de FA Cup. Het was wachten tot de invalbeurt van Kevin De Bruyne op een doelpunt, maar de zege was zeker verdiend. . Laatste fluitsignaal Net als vorig seizoen zit Manchester City in de halve finale van de FA Cup. Het was wachten tot de invalbeurt van Kevin De Bruyne op een doelpunt, maar de zege was zeker verdiend.

90' tweede helft, minuut 90. De Bruyne maakt het helemaal af: 0-2. De Bruyne onderstreept zijn belang nog even wat extra met een doelpunt. Rodri, ook al een invaller, lanceert de Rode Duivel en die maakt het heel clean af. . De Bruyne maakt het helemaal af: 0-2 De Bruyne onderstreept zijn belang nog even wat extra met een doelpunt. Rodri, ook al een invaller, lanceert de Rode Duivel en die maakt het heel clean af.

90' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 90 door Kevin De Bruyne van Manchester City. 0, 2. goal Everton Manchester City einde 0 2

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Manchester City, Rodri erin, Ilkay Gündogan eruit wissel Ilkay Gündogan Rodri

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Everton, Alex Iwobi erin, Mason Holgate eruit wissel Mason Holgate Alex Iwobi

84' tweede helft, minuut 84. 0-1: De Bruyne maakt mee het verschil. Guardiola kan een lach niet onderdrukken. City scoort dan toch op 6 minuten voor het einde. De Bruyne zet de actie op, lijkt foutief te worden gestopt, maar Laporte kan nog trappen. Voordeel voor City dus en dat levert meteen op. De bal van Laporte gaat tegen de dwarslat, maar Gündogan scoort in de rebound. . 0-1: De Bruyne maakt mee het verschil Guardiola kan een lach niet onderdrukken. City scoort dan toch op 6 minuten voor het einde. De Bruyne zet de actie op, lijkt foutief te worden gestopt, maar Laporte kan nog trappen. Voordeel voor City dus en dat levert meteen op. De bal van Laporte gaat tegen de dwarslat, maar Gündogan scoort in de rebound.

84' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 84 door Ilkay Gündogan van Manchester City. 0, 1. goal Everton Manchester City einde 0 1

83' tweede helft, minuut 83. De Bruyne houdt het simpel. Hij levert in bij Foden en die trapt meteen. Alweer te centraal voor doelman Virginia. De 21-jarige Portugees in doel mag alvast heel tevreden zijn over zijn match. . De Bruyne houdt het simpel. Hij levert in bij Foden en die trapt meteen. Alweer te centraal voor doelman Virginia. De 21-jarige Portugees in doel mag alvast heel tevreden zijn over zijn match.

81' tweede helft, minuut 81.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Manchester City, Kevin De Bruyne erin, Raheem Sterling eruit wissel Raheem Sterling Kevin De Bruyne

79' tweede helft, minuut 79. Dan toch De Bruyne. 12 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd komt De Bruyne in het veld. Sterling is het logische slachtoffer, want de spits speelde een matige match. . Dan toch De Bruyne 12 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd komt De Bruyne in het veld. Sterling is het logische slachtoffer, want de spits speelde een matige match.

77' tweede helft, minuut 77. Everton doet eigenlijk geen moeite meer om nog aan te vallen, City probeert het wel, maar het gaat echt niet snel genoeg om de thuisploeg uit verband te spelen. City blijft ver onder zijn beste niveau. . Everton doet eigenlijk geen moeite meer om nog aan te vallen, City probeert het wel, maar het gaat echt niet snel genoeg om de thuisploeg uit verband te spelen. City blijft ver onder zijn beste niveau.

75' Gele kaart voor André Gomes van Everton tijdens tweede helft, minuut 75 André Gomes Everton

72' tweede helft, minuut 72. Gaan we naar verlengingen ? Bij Everton zitten ze al met de verlengingen in het hoofd. Doelman Virginia bewijst dat door tijd te rekken. Even in herinnering brengen dat er vanavond een winnaar moet zijn. Na 90 minuten komen er verlengingen en/of penalty's. . Gaan we naar verlengingen ? Bij Everton zitten ze al met de verlengingen in het hoofd. Doelman Virginia bewijst dat door tijd te rekken. Even in herinnering brengen dat er vanavond een winnaar moet zijn. Na 90 minuten komen er verlengingen en/of penalty's.

67' tweede helft, minuut 67. Foden is er dicht bij. Het is opvallend hoe goed Foden zijn lichaam telkens gebruikt om de tegenstander in de wind te zetten. Zo creëert hij ruimte voor zichzelf. Zijn schot gaat rakelings langs. Everton leeft nog altijd. . Foden is er dicht bij Het is opvallend hoe goed Foden zijn lichaam telkens gebruikt om de tegenstander in de wind te zetten. Zo creëert hij ruimte voor zichzelf. Zijn schot gaat rakelings langs. Everton leeft nog altijd.

66' tweede helft, minuut 66.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Manchester City, Riyad Mahrez erin, Bernardo Silva eruit wissel Bernardo Silva Riyad Mahrez