Swansea City legt Manchester City niet veel in de weg richting de kwartfinales

In de competitie is Manchester City op kruissnelheid gekomen, ook in de FA Cup liet het zich niet op een foutje betrappen.

Swansea City zit met zijn hoofd vooral bij eventuele promotie in the Championship en keek na een halfuur tegen een achterstand aan. Een voorzet van Walker verraste Jan en alleman.

Kort na de pauze sloeg City - met een luxereserveredefensie - twee keer in enkele minuten toe. Sterling diepte de kloof uit, Jesus liet zijn technische klasse zien bij de 0-3.

De 1-3 van huurling Whittaker was een smet op de wedstrijd van reservedoelman Steffen, die eigenlijk maar één bal op zich zag afkomen.