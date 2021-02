VIDEO: Late ingeving van Tielemans helpt Leicester voorbij Brighton

Youri Tielemans was de enige Belg die in actie kwam in Leicester-Brighton. Hij speelde een belangrijke rol in de slotfase, toen hij al de aanvoerdersband had overgenomen van de gewisselde Jamie Vardy.

Tielemans versierde eerst zelf de hoekschop, die hij vervolgens kort kreeg aangespeeld. Bij Brighton lagen ze nog te slapen, waardoor Iheanacho weinig tegenstand kreeg om de perfecte cross van Tielemans binnen te knikken.