VIDEO: Manchester City zwoegt zich in slotfase voorbij vierdeklasser

Na 2 maanden zonder verliespartij flirtte Manchester City vanavond in het Jonny-Rocks-stadion van Cheltenham met een vroegtijdige uitschakeling in de FA Cup.

Net voor het uur kwam het team op achterstand bij de vierdeklasser. May had een verre inworp van zijn aanvoerder Tozer in doel gewerkt.

Pas in de slotfase kon City de achterstand ombuigen in een voorsprong. Foden en Gabriel Jesus scoorden van dichtbij: 1-2. In de toegevoegde tijd legde de jonge Spanjaard Ferran Torres de eindstand vast.

Kevin De Bruyne was er niet bij. De Rode Duivel van City ligt in de lappenmand met een hamstringblessure.



Ook de volgende cupwedstrijd zal hij moeten missen. Over twee weken gaat City op bezoek bij tweedeklasser Swansea. Het team schakelde vandaag Nottingham Forest uit (5-1).