LIVE: Pulisic opent score in FA Cup-finale, Aubameyang maakt gelijk

36' eerste helft, minuut 36. Poging van Jorginho. Chelsea boetseert nog eens een mooie aanval in elkaar. Mount houdt enkele mannetjes aan de praat en legt dan af tot bij Jorginho, die lichtjes gehinderd wordt door zijn eigen ploegmakker Alonso. Het schot van de Braziliaanse Italiaan waait over. . Poging van Jorginho Chelsea boetseert nog eens een mooie aanval in elkaar. Mount houdt enkele mannetjes aan de praat en legt dan af tot bij Jorginho, die lichtjes gehinderd wordt door zijn eigen ploegmakker Alonso. Het schot van de Braziliaanse Italiaan waait over.

35' eerste helft, minuut 35. Vervanging bij Chelsea, Andreas Christensen erin, César Azpilicueta eruit wissel César Azpilicueta Andreas Christensen

34' eerste helft, minuut 34. Azpilicueta naar de kant. Het is inderdaad einde verhaal voor Azpilicueta, die huilend van het veld hinkt. De kapitein van Chelsea wordt vervangen door Christensen. . Azpilicueta naar de kant Het is inderdaad einde verhaal voor Azpilicueta, die huilend van het veld hinkt. De kapitein van Chelsea wordt vervangen door Christensen.

33' eerste helft, minuut 33. Exit Azpilicueta? Het lijkt niet het avondje van Azpilicueta te worden. De Spanjaard veroorzaakte zonet de penalty en heeft nu een blessure opgelopen. Het lijkt erop dat hij niet voort kan. Christensen loopt zich warm langs de lijn. . Exit Azpilicueta? Het lijkt niet het avondje van Azpilicueta te worden. De Spanjaard veroorzaakte zonet de penalty en heeft nu een blessure opgelopen. Het lijkt erop dat hij niet voort kan. Christensen loopt zich warm langs de lijn.

31' eerste helft, minuut 31. Beter Arsenal. De korte drankpauze heeft Arsenal wel degelijk deugd gedaan. Sindsdien zitten de Gunners veel beter in de wedstrijd. Dat heeft geresulteerd in een afgekeurd doelpunt en de gelijkmaker. . Beter Arsenal De korte drankpauze heeft Arsenal wel degelijk deugd gedaan. Sindsdien zitten de Gunners veel beter in de wedstrijd. Dat heeft geresulteerd in een afgekeurd doelpunt en de gelijkmaker.

29' eerste helft, minuut 29. Aubameyang maakt gelijk. Het staat weer gelijk op Wembley. Aubameyang laat Cabellero geen kans vanaf elf meter. . Aubameyang maakt gelijk Het staat weer gelijk op Wembley. Aubameyang laat Cabellero geen kans vanaf elf meter.

28' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 28 door Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal. 1, 1. penalty Arsenal Chelsea 1 1

27' Penalty! Azpilicueta gaat op de bon: hij krijgt geel na een overtreding op Aubameyang. De VAR kijkt of de fout gemaakt werd in de zestien. In dat geval gaat de bal op de stip. En ja hoor, we krijgen een strafschop. . eerste helft, minuut 27. Penalty! Azpilicueta gaat op de bon: hij krijgt geel na een overtreding op Aubameyang. De VAR kijkt of de fout gemaakt werd in de zestien. In dat geval gaat de bal op de stip. En ja hoor, we krijgen een strafschop.

26' Gele kaart voor César Azpilicueta van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 26 César Azpilicueta Chelsea

24' eerste helft, minuut 24. Afgekeurd doelpunt. Wow! Arsenal knutselt plots een fraaie aanval in elkaar, die door Pépé enig mooi wordt afgerond met een streep in de kruising. Helaas gaat het feestje niet door: de lijnrechter had buitenspel gezien in de opbouw. Correcte beslissing. . Afgekeurd doelpunt Wow! Arsenal knutselt plots een fraaie aanval in elkaar, die door Pépé enig mooi wordt afgerond met een streep in de kruising. Helaas gaat het feestje niet door: de lijnrechter had buitenspel gezien in de opbouw. Correcte beslissing.

22' eerste helft, minuut 22. Even tanken. Drankpauze in het Wembley-stadion. Kan Arsenal van de korte break gebruik maken om tactisch bij te sturen? Dat is nodig, want Chelsea heeft de touwtjes in handen. . Even tanken Drankpauze in het Wembley-stadion. Kan Arsenal van de korte break gebruik maken om tactisch bij te sturen? Dat is nodig, want Chelsea heeft de touwtjes in handen.

18' eerste helft, minuut 18. Vrije trap van Ceballos. Arsenal versiert een vrije trap op een interessante plek, na alweer een overtreding van Kovacic. Ceballos krult de bal over het muurtje en ook over het doel van Caballero. . Vrije trap van Ceballos Arsenal versiert een vrije trap op een interessante plek, na alweer een overtreding van Kovacic. Ceballos krult de bal over het muurtje en ook over het doel van Caballero.

14' Gele kaart voor Mateo Kovacic van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 14 Mateo Kovacic Chelsea

14' eerste helft, minuut 14. Kovacic gaat op de bon. Kovacic vliegt er stevig in en maait Xhaka onderuit. De Zwitser kermt het uit, Taylor haalt zijn gele kaart boven voor de Chelsea-speler. . Kovacic gaat op de bon Kovacic vliegt er stevig in en maait Xhaka onderuit. De Zwitser kermt het uit, Taylor haalt zijn gele kaart boven voor de Chelsea-speler.

11' eerste helft, minuut 11. Pulisic haalt uit. Na die vroege kans van Aubameyang is Chelsea heer en meester geworden in de wedstrijd. Pulisic zet Martinez nog eens een het werk met een strak schot. . Pulisic haalt uit Na die vroege kans van Aubameyang is Chelsea heer en meester geworden in de wedstrijd. Pulisic zet Martinez nog eens een het werk met een strak schot.

6' eerste helft, minuut 6. Chelsea op voorsprong. Chelsea laat er geen gras over groeien. Na een knappe combinatie in de zestien neemt Mount het lepe hakje van Giroud gezwind mee. De jonge middenvelder schudt nog een verdediger af en neemt dan Martinez te grazen. . Chelsea op voorsprong Chelsea laat er geen gras over groeien. Na een knappe combinatie in de zestien neemt Mount het lepe hakje van Giroud gezwind mee. De jonge middenvelder schudt nog een verdediger af en neemt dan Martinez te grazen.

5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Christian Pulisic van Chelsea. 0, 1. goal Arsenal Chelsea 0 1

4' eerste helft, minuut 4. Mount probeert het van ver. Het antwoord van Chelsea mag er zijn. Martinez moet zich volledig strekken om een schot van Mount uit zijn doel te ranselen. . Mount probeert het van ver Het antwoord van Chelsea mag er zijn. Martinez moet zich volledig strekken om een schot van Mount uit zijn doel te ranselen.

3' eerste helft, minuut 3. Kopbal Aubameyang. De eerste kans van de wedstrijd is van "thuisploeg" Arsenal. Aubameyang kopt een voorzet van Maitland-Niles naast. . Kopbal Aubameyang De eerste kans van de wedstrijd is van "thuisploeg" Arsenal. Aubameyang kopt een voorzet van Maitland-Niles naast.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Chelsea heeft de wedstrijd op gang getrapt in een leeg Wembley. De scheidsrechter vanavond is Anthony Taylor. Ook in Londen is de zon van de partij trouwens. De thermometer geeft 24 graden aan: heerlijk voetbalweertje. . Aftrap Chelsea heeft de wedstrijd op gang getrapt in een leeg Wembley. De scheidsrechter vanavond is Anthony Taylor. Ook in Londen is de zon van de partij trouwens. De thermometer geeft 24 graden aan: heerlijk voetbalweertje.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:46 vooraf, 17 uur 46. De opstelling van Arsenal. Ook Arsenal-coach Arteta kiest voor continuïteit. Van het team dat Watford versloeg op de slotspeeldag van de Premier League mogen 10 van de 11 spelers blijven staan. Hector Bellerin komt in de ploeg, ten koste van Joe Willock. . De opstelling van Arsenal Ook Arsenal-coach Arteta kiest voor continuïteit. Van het team dat Watford versloeg op de slotspeeldag van de Premier League mogen 10 van de 11 spelers blijven staan. Hector Bellerin komt in de ploeg, ten koste van Joe Willock.

17:42 vooraf, 17 uur 42. De opstelling van Chelsea. In vergelijking met de halve finale tegen Manchester United heeft Frank Lampard één wissel doorgevoerd: Pulisic komt aan de aftrap. Caballero behoudt zijn plaats tussen de palen. De blessurezorgen van Kante en Willian zijn dan toch nog niet helemaal achter de rug. Kante is wel al klaar voor een plekje op de bank, maar Willian heeft de wedstrijdselectie niet gehaald. Van Michy Batshuayi geen sprake. . De opstelling van Chelsea In vergelijking met de halve finale tegen Manchester United heeft Frank Lampard één wissel doorgevoerd: Pulisic komt aan de aftrap. Caballero behoudt zijn plaats tussen de palen.

17:08 vooraf, 17 uur 08. Chelsea recupereert Kante en Willian. Bij Chelsea ontbreekt Ruben Loftus-Cheek. Hij liep eerder deze week een kleine blessure op tijdens de training. Trainer Frank Lampard kan wel weer rekenen op N'Golo Kante en Willian. Hun blessurezorgen zijn achter de rug. . Chelsea recupereert Kante en Willian Bij Chelsea ontbreekt Ruben Loftus-Cheek. Hij liep eerder deze week een kleine blessure op tijdens de training. Trainer Frank Lampard kan wel weer rekenen op N'Golo Kante en Willian. Hun blessurezorgen zijn achter de rug.

17:05 vooraf, 17 uur 05. Enkele geblesseerden bij Arsenal. Arsenal moet het vanavond zonder Shkodran Mustafi stellen. De verdediger liep een blessure op in de halve finales tegen Manchester City en ging onder het mes. Daarnaast mist coach Mikel Arteta ook Pablo Mari, Gabriel Martinelli en Calum Chambers met blessures. Cedric Soares is niet speelgerechtigd. Doelman Bernd Leno is weer fit na een knieblessure, maar Emiliano Martinez krijgt wellicht de voorkeur in doel. . Enkele geblesseerden bij Arsenal Arsenal moet het vanavond zonder Shkodran Mustafi stellen. De verdediger liep een blessure op in de halve finales tegen Manchester City en ging onder het mes.



16:56 vooraf, 16 uur 56. De Europese tickets. Vooral voor Arsenal staat er veel op het spel vanavond. De Gunners móeten winnen om volgend jaar Europees te kunnen spelen. Bij winst is Arsenal zeker van een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Wint Chelsea de FA Cup, dan heeft dat ook zijn gevolgen. Omdat Chelsea al zeker is van een Champions League-ticket gaat het rechtstreekse EL-ticket dan naar Tottenham en mag Wolverhampton naar de voorrondes van de Europa League. Ook bij Tottenham en Wolverhampton zullen ze vanavond dus met veel interesse kijken naar de finale. . De Europese tickets Vooral voor Arsenal staat er veel op het spel vanavond. De Gunners móeten winnen om volgend jaar Europees te kunnen spelen. Bij winst is Arsenal zeker van een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Wint Chelsea de FA Cup, dan heeft dat ook zijn gevolgen. Omdat Chelsea al zeker is van een Champions League-ticket gaat het rechtstreekse EL-ticket dan naar Tottenham en mag Wolverhampton naar de voorrondes van de Europa League.

Ook bij Tottenham en Wolverhampton zullen ze vanavond dus met veel interesse kijken naar de finale.

16:52 vooraf, 16 uur 52. Arsenal of Chelsea. Arsenal en Chelsea strijden vanavond om de FA Cup. Zet recordhouder Arsenal een 14e FA Cup in zijn prijzenkast of wordt het de 9e voor Chelsea? We volgen het straks fase per fase vanaf 18.30u. . Arsenal of Chelsea Arsenal en Chelsea strijden vanavond om de FA Cup. Zet recordhouder Arsenal een 14e FA Cup in zijn prijzenkast of wordt het de 9e voor Chelsea? We volgen het straks fase per fase vanaf 18.30u.

16:52 - Vooraf Vooraf, 16 uur 52

Opstelling Arsenal. Emiliano Martínez, Rob Holding, David Luiz, Kieran Tierney, Héctor Bellerín, Dani Ceballos, Granit Xhaka, Ainsley Maitland-Niles, Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang Opstelling Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé, Ainsley Maitland-Niles, Granit Xhaka, Dani Ceballos, Héctor Bellerín, Kieran Tierney, David Luiz, Rob Holding, Emiliano Martínez

Opstelling Chelsea. Willy Caballero, César Azpilicueta, Kurt Zouma, Antonio Rüdiger, Reece James, Jorginho, Mateo Kovacic, Marcos Alonso, Mason Mount, Olivier Giroud, Christian Pulisic Opstelling Chelsea Christian Pulisic, Olivier Giroud, Mason Mount, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, Jorginho, Reece James, Antonio Rüdiger, Kurt Zouma, César Azpilicueta, Willy Caballero