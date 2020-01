Tottenham Hotspur moet herkansen in de FA Cup

Tottenham trok naar Southampton zonder Christian Eriksen. De 27-jarige Deen zou zeer binnenkort ploegmaat van Romelu Lukaku worden bij Inter. Ook Jan Vertonghen kwam niet in actie, hij bleef de hele match op de bank. Toby Alderweireld stond wel in de ploeg.

Net voor het uur opende Son de score na een knappe pass van Lo Celso: 0-1.

Southampton had kansen om tegen te scoren, maar aanvaller Ings had zijn dagje niet. In de slotminuten liet hij de bal dan maar aan Boufal. Een prima ingeving, want die klopte Lloris wel.

De Marokkaan scoorde voor het eerst in meer dan twee jaar. Op 26 december 2017 had hij zijn laatste gemaakt, ook tegen Tottenham.

Door het gelijkspel moeten Tottenham en Southampton volgende maand opnieuw tegen mekaar spelen. Die match vindt op het terrein van de Spurs plaats.