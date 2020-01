Man.United krijgt geen bal tussen de palen en moet replay spelen tegen Wolverhampton

In een van de weinige duels tussen twee ploegen uit de Premier League in de derde ronde van de FA Cup overheerste de angst om uitgeschakeld te worden. Sergio Romero moest wel een geweldige save uit zijn handschoenen toveren om Neto van de 1-0 te houden.

Manchester United kwam het dichtste bij de verlossende goal bij een vrije trap van Juan Mata en een doorbraak van Marcus Rashford. Rashford was net ingevallen toen hij zijn inzet op de lat zag belanden na een ultieme sliding van Wolves-kapitein Coady. Zo kon United geen enkel schot tussen de palen laten noteren.

In de slotfase kopte Matt Doherty nog via zijn arm raak voor Wolverhampton, maar de goal werd afgekeurd. De replay is een extra belasting voor Manchester United. United, tegenstander van Club Brugge in de Europa League, moet tussen 1 januari en 1 februari 5 competitiematchen, 2 halve finales in de League Cup en tussen 1 en 3 FA Cup-matchen spelen.