BEKIJK: Burnley pakt 1e punt, Kompany ziet VAR de 1-2 afkeuren wegens nipt handspel van Berge

Er stonden 2 Belgen aan de aftrap: Rode Duivel Mangala bij Nottingham Forest en Al-Dakhil bij Burnley. In een intense match ging het flink op en neer.



Met 0 op 9 had Burnley zijn start van het seizoen gemist. Drie minuten voor de rust mocht Kompany juichen. Zijn Zwitserse topaankoop Amdouni werkte een afgelegde bal fraai in de doel vanaf de rand van de 16.



Op het uur was de partij evenwel weer in evenwicht. Hudson-Odoi draaide na goed voorbereidend werk van Awoniyi de bal aan de tweede paal binnen.



De tweede helft kleurde verder Bergisch: Origi, die op het eind van de mercato overkwam van Milan, maakte zijn terugkeer in de Premier League voor Forrest. Een 20-tal minuten voor tijd debuteerde Trésor bij de bezoekers.



De ex-Genkie zag meteen hoe invaller Berge (ex-Genk) zich goed doorzette bij een diepe bal en Foster voor doel de 1-2 aanbood. Maar de VAR had heel licht handspel gezien van Berge. Het feestje van Kompany en de zijnen ging niet door.



Kort voor het einde viel bij Burnley met Delcroix nog een Belg in. Hij moest nog mee de 1-1 helpen vasthouden, zeker toen Foster in de 7 minuten extra tijd nog rood kreeg na een elleboog.



Burnley telt nu 1 punt na 4 matchen en is 19e. Ook Sheffield en Everton hebben 1 punt, maar uit 5 duels. Nottingham staat 8e met 7 op 15.