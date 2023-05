Manchester United keert terug naar Champions League na overtuigende zege tegen mak Chelsea

Champions League-voetbal is opnieuw binnen voor Manchester United. Na een tumultueus seizoen kreeg goudhaantje Marcus Rashford de eer om zijn club opnieuw naar het kampioenenbal te trappen. Een relatief gemakkelijke 4-1-zege in de inhaalwedstrijd tegen het noodlottige Chelsea was genoeg voor de derde plaats. The Blues blijven op de 12e plaats aanmodderen.