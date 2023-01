Manchester United zet opmars voort met spectaculaire ommekeer tegen City

In oktober had Manchester City nog 6 oorvegen uitgedeeld aan de stadsgenoot, enkele maanden later heeft Erik ten Hag het vertrouwen van Manchester United zichtbaar opgepompt.

Had Rashford het spel beïnvloed of niet? Neen, zo oordeelde de arbitrage.

City had zich in slaap laten wiegen en de rekening liep 4 minuten later nog wat meer op: Rashford was deze keer de afwerker met dienst op een tegenaanval.

2-1, Old Trafford wist met zijn vreugde geen blijf. Manchester City bleeft gefrustreerd achter.