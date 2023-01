Discussie na controversiële gelijkmaker van Manchester United: had de 1-1 afgekeurd moeten worden?

"Rashford stond buitenspel, Fernandes niet. Maar of Rashford nu deelnam of niet, hij zorgde voor afleiding van onze doelman en onze defensie", foeterde Pep Guardiola. "De regels die ik ken zijn gewoon de regels."

De Spaanse coach van City was overigens zichtbaar gefrustreerd na een pijnlijke week met de exit in de League Cup en de derbynederlaag.

"De Premier League en de League Cup kunnen me niets schelen", verraste hij. "We kunnen niet winnen."

"We hebben al veel gewonnen, dat is geen probleem. Wat wel een probleem is, is dat we het haten om te presteren zoals vandaag."