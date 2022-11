Leider Arsenal sluit 1e seizoenshelft in stijl af na dubbel doelpunt van Ødegaard

Arsenal sluit zijn eerste seizoenshelft af zoals het die begonnen is: met een 0-2-overwinning. En ook tussen die twee speeldagen werd er vooral gevierd in het Emirates Stadium. De ploeg van Arteta gaat de WK-break zo aan de leiding van de Premier League in. Niet toevallig Martin Ødegaard zorgde vandaag met twee doelpunten voor de kers op de taart.