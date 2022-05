Manchester City haalt opgelucht adem na felbevochten punt bij West Ham

Defensief maakte Manchester City geen stabiele indruk tegen West Ham United. In de eerste helft profiteerde Jarrod Bowen tot twee keer toe. Zo dook de ploeg van Pep Guardiola met een 2-0-achterstand de rust in.

Net na de rust begon de comeback van City. Grealish kon via een fortuinlijke deviatie de aansluitingstreffer maken en 20 minuten later hielp West Ham een handje. Coufal kopte de gelijkmaker voorbij zijn eigen doelman: 2-2.

Met de 2-2 hield City alles in eigen handen, maar het kreeg nog een unieke kans op meer. Mahrez mocht de bal op de stip leggen voor een strafschop, maar Fabianski pakte uit met een knappe redding en hield de 2-2 op het scorebord.

City houdt wel alles in eigen handen: met een zege tegen Aston Villa op de slotspeeldag is het altijd zeker van een nieuwe titel. Het kan misschien al vroeger vieren, want als Liverpool dinsdag verliest in Southampton, is City kampioen.