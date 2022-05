Manchester City rolt Newcastle op en schuift Liverpool op 3 punten

Na de zeperd afgelopen woensdag op Real Madrid was de hamvraag in welke gedaante Manchester City vandaag op het veld zou komen.



Wel, dat viel reuze mee. City, met een sterke Kevin De Bruyne ditmaal wél de hele match tussen de lijnen, was duidelijk een maatje te groot voor Newcastle.

De bezoekers verknoeiden in het begin van de partij een grote kans en moesten daarna de wet van de sterkste ondergaan. City domineerde en demonstreerde.

Er zaten enkele pareltjes bij de 5 treffers. Sterling gaf het goeie voorbeeld met de 1-0, door een prima, snelle aanval met zijn hoofd af te ronden. De 5-0 was het slotakkoord, met in de hoofdrol Grealish, Foden en Sterling. Sterling maakte het heerlijk af met een schot in de hoek.

Met de vijfklapper loopt City niet alleen uit op dichtste belager Liverpool, Kevin De Bruyne en co vijzelen ook hun doelsaldo nog wat op. Dat kan in de eindafrekening ook nog wel eens een rol spelen.

Manchester City staat een mooie stap dichter bij een nieuwe landstitel, de vierde in vijf jaar. Als het zijn resterende drie matchen, tegen Wolves, West Ham en Aston Villa, wint, is het kampioen. Zelfs twee overwinningen en één gelijkspel kunnen de titel opleveren.