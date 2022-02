Typisch Tottenham? Na stunt tegen City, morsen Kane en co met punten tegen Burnley

Tottenham kon de goede lijn tegen Burnley vandaag niet doortrekken. Vorig weekend stuntte het in een spektakelrijke topper nog tegen Manchester City, vandaag verslikten Kane en co zich in de laatste in de Premier League-stand. Burnley-kapitein Ben Mee gaf zijn ploeg - met het enige doelpunt van de wedstrijd - opnieuw hoop op behoud.